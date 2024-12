Freddo in classe, protesta studentesca

"Da tempo segnaliamo temperature rigide anche di 15 gradi, ma nessuno interviene. Dei nostri compagni si sono anche ammalati perché a stare fermi con quelle temperature si gelano i piedi e l’aria è consumata perché se apriamo le finestre è ancora più freddo. Per questo stamattina siamo qui in sciopero". A parlare sono i ragazzi del quarto piano dell’IIs Galilei, di tre delle quattro classi al quarto piano (3A Les, 3D Les e 1A Les). Ieri mattina i tecnici che hanno l’appalto dalla Provincia hanno controllato e alzato di un grado (da 19 a 20) la temperatura. "Non risultano segnalazioni da quella scuola all’indirizzo mail dedicato che apre una richiesta di intervento alla ditta e per conoscenza arriva anche a noi – spiega Alessandra Vallasciani, responsabile dell’area edilizia della Provincia -. L’ultima è del 25 novembre e riguardava la richiesta di spostamento di una sonda. Abbiamo appreso dai giornali della protesta ma ne’ ieri né oggi è stato richiesto dalla scuola l’intervento della ditta (ma dall’ufficio tecnico della scuola sostengono di aver segnalato, ndr). Oggi abbiamo alzato a 19 i gradi".

s. f.