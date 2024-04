Frode sul miele. Denunciate tre persone

Era venduto come miele di acacia, ma la qualità era diversa. Infatti, era miele millefiori: denunciati tre produttori di Forlì. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali di Jesi e San Marcello hanno effettuato dei controlli in un negozio specializzato di Castelbellino. I militari hanno campionato alcune confezioni di miele prodotto dall’azienda agricola forlivese, commercializzato in un negozio specializzato della provincia di Ancona, a Castelbellino appunto. L’esito dei campionamenti effettuati dal laboratorio accreditato Icreaa di Bologna ha infatti confermato che il miele contenuto nei vasi recanti la dicitura "miele di acacia"" era in realtà miele millefiori, di valore economico nettamente inferiore all’altro. Non erano contenute in esso delle sostanze nocive. Il commerciante della provincia di Ancona non è stato deferito alla Procura della Repubblica competente, in quanto del tutto inconsapevole del contenuto dei barattoli campionati, mentre i tre rappresentanti dell’azienda agricola del Forlivese sono stati denunciati per il delitto di frode nell’esercizio del commercio, in quanto ponevano in vendita confezioni di miele con caratteristiche diverse da quanto dichiarato in etichetta e rischiano pene che vanno fino a due anni di reclusione.

sa. fe.