Frolla a New York alla conferenza degli Stati Onu

E’ volata a New York alla 18esima Conferenza annuale degli Stati parte della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità Frolla microbiscottificio, cooperativa sociale osimana impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con disabilità. Un appuntamento straordinario per la cooperativa, che dopo il G7 dello scorso ottobre, la visita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e lo stage nelle cucine del Quirinale di 3 ragazzi, si trova Oltreoceano per raccontare un sogno che è diventato una meravigliosa impresa collettiva. La prima giornata è stata dedicata all’accoglienza.