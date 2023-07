Fuoco in camera al Pineta, ospiti evacuati

A fuoco una camera all’interno dell’hotel Pineta di Monsano: poco prima dell’una mercoledì notte, sono divampate le fiamme in uno degli alloggi con ingresso indipendente al piano terra e sono stati fatti evacuare tutti gli ospiti, circa una settantina. A lanciare l’allarme è stata la persona che occupava la camera da cui si sono sprigionate le fiamme, probabilmente partite da una sigaretta accesa. Grazie all’aiuto di altri ospiti presenti e del personale della struttura ricettiva che si trova accanto al Paradise, con l’aiuto del sifone per l’irrigazione, l’incendio è stato presto domato non senza danni alla stanza. Ingenti i danni alla camera, bruciato il materasso e anche parte del mobilio ma per fortuna le fiamme non hanno causato alcun danno strutturale. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento jesino, l’incendio era già stato attaccato dalle persone presenti nella struttura e dunque le fiamme non hanno avuto il tempo di agire troppo. I pompieri, una volta giunti sul posto, hanno provveduto alla completa estinzione e messa in sicurezza, bonificato dal fumo in particolare l’alloggio interessato dal rogo e verificato l’agibilità della struttura. Un uomo, quello che occupava la stanza da cui sono sprigionate le fiamme, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per accertamenti, visto che inevitabilmente aveva respirato del fumo nel cercare di domare il rogo. Fortunatamente l’uomo non sarebbe rimasto intossicato ed è stato travato in buone condizioni dai sanitari. È stato dimesso poco dopo, dal pronto soccorso dell’Urbani, senza prognosi. Gli ospiti presenti nelle altre camere, una settantina, nel frattempo sono stati fatti uscire per verificare la salubrità dell’intera struttura e solo dopo aver appurato che non vi erano criticità, vigili del fuoco e carabinieri hanno consentito il rientro delle persone nelle loro stanze. Alcuni nel sentire odore di bruciato in piena notte erano usciti nel cortile e avevano cercato di dare una mano alla persona che occupava la stanza per domare le fiamme oltrechè allertare il numero unico di emergenza 112. Un grande spavento oltrechè per l’ospite della camere, anche per le persone presenti nella struttura ricettiva. Parecchi danni alla stanza completamente annerita e da ricostruire, ma fortunatamente grazie all’intervento tempestivo e collegiale di tanti, nessun ferito.