Furgone si schianta in A14: un morto e un ferito

Scontro mortale ieri mattina poco prima delle 10 al km 210 della A14 nel tratto compreso tra il casello autostradale di Montemarciano e quello di Ancona Nord. La vittima è Gabriele Ramazzotti di Santa Maria Nuova. L’incidente è avvenuto tra un furgone e un autocarro che viaggiavano in direzione sud. Ad avere la peggio è stato il furgone completamente distrutto nella parte anteriore. Il conducente, anche lui residente nello jesino, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Versa in gravissime condizioni. Non c’è invece stato nulla da fare per il 60enne che si trovava a fianco al conducente, suo collega di lavoro. Nonostante il tempismo dei mezzi si soccorso, l’uomo ha perso la vita probabilmente a seguito del violento impatto. Uno scontro che ha colpito il furgone nella parte frontale, la dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi. In un primo momento non è stato semplice identificare la vittima di cui no si trovavano i documenti, solo nella tarda mattinata si è venuti a conoscenza che si trattativa di Gabriele Ramazzotti. La notizia della tragedia si è diffusa nel primo pomeriggio lasciando nello sconforto i residenti del piccolo comune dove l’uomo era molto conosciuto. Lavorava alla Possanzini Oleodinamica. Sposato, era amante della musica, la natura e il buon cibo. Ieri la salma è stata trasportata a Jesi, un ultimo viaggio prima del funerale, la data sarà fissata nelle prossime ore. Un incidente che ha causato seri problemi alla viabilità, il tempo occorso per consentire i soccorsi sul posto, ha causato una colonna di circa 2 chilometri. Alcuni mezzi sono usciti al casello di Senigallia per cercare di accorciare i tempi e raggiungere il luogo di destinazione con poco ritardo. Non hanno invece potuto scegliere gli automobilisti rimasti incolonnati che hanno dovuto attendere la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Versa in gravi condizioni il collega di Ramazzotti, che si trovava alla guida del furgone nel momento dello scontro. L’uomo è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Torrette di Ancona e per lui saranno fondamentali le prossime 24 ore. C’è ansia nell’attesa da parte dei familiari e degli amici dell’uomo ricoverato a Torrette, la speranza è che possa riprendere conoscenza e che la prognosi possa essere sciolta in tempi brevi.