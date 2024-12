Gabbianelli fa crac. La Vigor ora è nei guai

Pensare di dover fare a meno di Gabbianelli per lungo tempo, rovina il sonno di allenatore, tifosi e dirigenti vigorini.

L’esperto centrocampista fanese è uscito dolorante dalla sfida di domenica contro l’Atletico Ascoli. Un colpo durissimo ha messo k.o. il ginocchio dell’ex Rimini: ora sono tutti con il fiato sospeso. Il referto medico svelerà tempi di recupero ed ovviamente la direzione che prenderà il mercato rossoblu.

"Non si può certo dire che la fortuna ci assiste - afferma il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Dopo Alonzi un altro infortunio piuttosto serio. Non sono un medico, non sono quindi in grado di stabilire l’entità del problema, ma non sembra un problema di poco conto. Il ginocchio si è gonfiato, speriamo non si tratti del crociato. Non voglio sbilanciarmi, Gabbianelli si è fatto male in un contrasto di gioco nel tentativo di spazzare un pallone, quindi un incidente molto diverso rispetto a quello capitato ad Alonzi ad Isernia, ma non possiamo escludere nulla".

Questa mattina il dottor Moschini visiterà Gabbianelli, seguirà la risonanza che emetterà il responso definitivo sulla tipologia dell’infortunio ed inevitabilmente sui tempi di recupero. Venerdì pomeriggio o sabato mattina si saprà qualcosa di più.

"Non possiamo esprimerci prima di aver valutato le condizioni di Gianmarco - rimarca Moroni -. Tutti sanno che siamo alla ricerca di una punta, ma in questo momento risulta difficile classificare le priorità. Abbiamo un budget da rispettare ed i ragazzi che si sono fatti male meritano di essere seguiti passo passo nel loro percorso di recupero quindi affronteremo la situazione con calma e lucidità".

Un’altra tegola all’orizzonte che offusca il punto, affatto scontato, conquistato al "Don Mauro Bartolini".

Già perché in un momento per nulla positivo, la squadra di Clementi ha strappato un prezioso pareggio contro l’Atletico Ascoli.

"Personalmente non credo proprio che l’Atletico Ascoli abbia dominato - conclude il ds della Vigor -. Il pareggio è il risultato più giusto, la squadra non ha certo subito passivamente gli spunti ed il gioco dei padroni di casa. L’inizio non è stato buono, una costante che non ci fa piacere e sulla quale dobbiamo lavorare, ma credo che si siano visti dei confortanti passi in avanti".

Prima della sosta, i rossoblu dovranno sfidare: Notaresco, Fossombrone e Roma City. Un calendario più agevole, ma sempre e solo sulla carta.

Nicolò Scocchera