Gabriele Sabbatini, ceo della Vesta srl, nominato "Cavaliere di Leonardo Da Vinci"

Gabriele Sabbatini, ceo della società Vesta srl di Castelfidardo, è stato nominato "Cavaliere di Leonardo Da Vinci". L’antica associazione "Unione dei Cavalieri di Leonardo Da Vinci", nata nel 1530, è una delle più antiche d’Italia e oggi punta a consentire ad alcuni degli imprenditori più visionari di confrontarsi e fare networking. La nomina cade in occasione della Giornata del Made in Italy, il 15 aprile, che ha come simbolo proprio il giorno della nascita di Leonardo Da Vinci, un genio del Rinascimento.