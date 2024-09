Gadda: "Buona gara, abbiamo pagato ancora una volta un episodio"

Bene la prestazione, non il risultato: Massimo Gadda analizza con serenità la partita dei suoi, evidenziando come ancora una volta, nel giro di due incontri, l’Ancona sia stata punita immeritatamente da un episodio: "Una partita diversa rispetto a quella di domenica scorsa che avevamo dominato – attacca il mister –, questa è stata una sfida equilibrata, giocata bene da entrambe le squadre. Poi molte volte le partite sono legate a episodi, abbiamo preso gol su calcio d’angolo al 90’, quando sembrava che avessimo il controllo della partita e dopo che eravamo stati pericolosi. Non mi preoccupo, la squadra deve rimanere su questi livelli, certo, deve eliminare le ingenuità ed essere più concreta davanti. Ma sono sconfitte che non ci debbono spaventare, sappiamo da dove siamo partiti e qual è il nostro percorso, si passa anche attraverso momenti difficili, due sconfitte immeritate, ma il campionato è lungo". Una partita decisa dall’ingresso di Pesaresi negli ultimi minuti: "La loro sostituzione alla fine ha cambiato un po’ le cose, nel senso che Pesaresi è molto alto e hanno sfruttato qualche palla alta, anche se poi ha fatto gol di piede. Sul quale credo che abbiamo commesso un errore, ma lo dobbiamo rivedere. Purtroppo anche stavolta un episodio ci ha castigato, come domenica scorsa. Ma mi sono piaciuti lo spirito di squadra e la voglia di aggredire in avanti, la mentalità e anche la buona qualità. Certo, ci manca qualcosa negli ultimi venti metri, però anche stavolta abbiamo dimostrato una buona solidità difensiva, questa squadra in 4 partite ha preso un gol su rigore e uno su calcio d’angolo, e anche stavolta ha subito poco, contro una squadra in salute, buona e che ha saputo sfruttare anche l’atmosfera del derby".

g.p.