Gadda glissa:: "Prima la società, poi verrà il resto"

Il nome di Massimo Gadda accostato al prossimo futuro dell’Ancona in serie D è un pensiero stupendo. La città e i suoi colori recupererebbero il capitano di sempre, un indimenticato protagonista: nel 1992 era capitano di quella squadra che, guidata da Vincenzo Guerini, centrò la prima e storica promozione in serie A. Come tecnico è reduce da due ottime stagioni in D a Ravenna, squadra con cui la scorsa estate in amichevole a Cingoli ha anche affrontato l’Ancona di Donadel. S’è svincolato poco tempo fa dai romagnoli e dicono sia alla finestra, a guardare l’evoluzione della vicenda anconetana, per capire se il percorso tortuoso che sta seguendo il sindaco Silvetti per portare la città con una nuova società sportiva ad affrontare il prossimo campionato di serie D, andrà a buon fine. Massimo Gadda è da sempre legato ad Ancona e di recente in città pare abbia avuto dei contatti, probabilmente con qualcuno degli interlocutori che s’è presentato davanti al sindaco.

Potrebbe essere lui l’allenatore dell’Ancona del prossimo anno, se la corsa contro il tempo di Silvetti andrà a buon fine. Ma ovviamente è restio a parlarne: "E’ un momento in cui bisogna prima mettere insieme la società – dice –. Parlare adesso non ha senso, è inutile fare nomi di mister o di giocatori quando ci sono cose molto più importanti. Prima deve nascere una nuova società, serve che venga accettata l’iscrizione, bisogna trovare risorse, mettere le pedine giuste al posto giusto, parlare di mister è presto".

Massimo Gadda sta osservando con grande interesse ciò che succede ad Ancona: "Mi sembra che il sindaco stia facendo un grandissimo lavoro, ha preso a cuore questa cosa. E ho già avuto modo di dirlo: se questa città riparte dalla D è come se avesse vinto un campionato. So di un settore giovanile che era molto buono, peccato, spero non venga disperso. E’ una situazione drammatica, sportivamente parlando, ma credo che ripartire dalla serie D sarebbe una gran cosa, un campionato nobile dove ci sono tanti derby".

Per Massimo Gadda si tratta di un periodo di vacanza, ma guarda comunque in direzione del prossimo futuro, magari in biancorosso: "Sono a casa, adesso, ho rifiutato un paio di situazioni, vediamo cosa succede".

g. p.