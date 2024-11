Gadda, la formazione passa dagli under

Vigilia di Ancona-L’Aquila: stamattina l’allenamento di rifinitura a porte chiuse dei dorici che permetterà a Massimo Gadda di sciogliere le ultime riserve circa la formazione da mandare in campo contro gli abruzzesi del neo mister Michele De Feudis. Dopo la sconfitta di misura maturata a San Benedetto, ecco per i biancorossi un’altra partita-crocevia che porta con sé non solo la necessità impellente di fare punti per non scivolare verso la zona playout, distanti appena due lunghezze, ma anche per fare tante valutazioni in vista del mercato dilettanti che aprirà i battenti a dicembre. Al momento i dorici sono decimi in classifica con il terzo peggior attacco del girone, ma anche con la settima miglior difesa, questo nonostante i quattro gol subiti nell’orribile match di Termoli. Dall’altra parte L’Aquila, settima, formazione che testerà la nuova guida di mister Michele De Feudis, collaboratore tecnico dell’Ancona nella passata stagione con Donadel e Colavitto e nel finale di quella precedente, sempre con Donadel. In campo il nuovo mister dovrebbe riproporla con un 3-4-3, in attacco il bomber della squadra Banegas a destra e l’ex Ancona Giampaolo a sinistra, in mezzo il giovane centravanti classe 2004 di Offagna Guidobaldi, cresciuto tra Giovane Ancona e Recanatese, oppure l’italoargentino ex Pescara Belloni. A centrocampo gente come Giandonato e Misuraca, entrambi ex Fermana, o come il francomaliano ed ex Bologna Keita, in difesa anche il capitano della squadra ed ex Forlì e Cesena Brunetti. Formazione di peso, insomma, in cui finora la parte del leone, in attacco, l’ha fatta Banegas con sei reti all’attivo, che insieme a Lonardo della Samb insegue il capocannoniere del torneo, Casolla del Fossombrone, a quota sette. Quanto all’Ancona molte delle scelte che riguardano l’undici iniziale e il modulo di partenza dipenderanno dagli under che deciderà di schierare Gadda. Intanto sulla questione del futuro campo d’allenamento, dopo le dichiarazioni del presidente Massimiliano Polci pubblicate dal Resto del Carlino ieri, proprio ieri è intervenuto anche il vicepresidente Robert Egidi per fornire altri particolari riguardo al campo di Varano e chiarire la situazione attuale: "C’è la volontà di arrivare a un accordo con il Comune per l’utilizzo del campo di Varano, ne stiamo discutendo, ma al momento sia chiaro che di fogli firmati non ce ne sono. Mi spiego meglio: quel campo è attualmente gestito da una società di cricket che pare sia ben disposta a trasferirsi sul diamante del baseball. Ma lì c’è un problema che riguarda gli spogliatoi che sono andati a fuoco". Si tratta dell’incendio dello scorso aprile, che ha causato notevoli danni all’impianto di via Sacripanti. E’ chiaro che la struttura dovrà essere rimessa in condizioni idonee per poter nuovamente ospitare degli sportivi. "Se e quando il cricket avrà trovato una nuova sistemazione, d’accordo con il Comune, allora anche la Ssc Ancona, insieme al Comune proprietario dell’impianto di Varano, potrà trovare con l’amministrazione comunale una modalità per entrare in quel campo di calcio. E’ chiaro che a quel punto si dovrà provvedere alla sistemazione degli spogliatoi e del manto erboso, in modo che tutto possa essere disponibile per la prossima stagione".

Giuseppe Poli