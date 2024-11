Galleria del Risorgimento. Via al restyling del tunnel tra interni e illuminazione

Galleria del Risorgimento, dopo i murales di Run per abbellire le due facciate l’amministrazione comunale punta a concludere l’opera con il restyling dell’area interna del tunnel, grazie alla collaborazione con l’archistar e designer Enzo Eusebi. Stimato in tre mesi il tempo per l’operazione che costerà in totale oltre 800mila euro. Sono previsti per l’inizio del 2025 (la consegna entro la fine del 2024) i lavori per il ripristino della copertura interna della galleria del Risorgimento e per l’adeguamento antincendio. Ad annunciarlo ieri, proprio all’imbocco lato piazzale della Libertà, il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini. Presentati anche i risultati del lavoro di ripristino dell’area sottostante l’edificio attiguo all’ingresso della galleria che sul lato di via XXV Aprile ospita la sede dell’Ufficio scolastico regionale. Lavori di pavimentazione e sistemazione per un importo di 70mila euro. Un recupero molto importante di un’area per decenni ridotta all’incuria; nella parte bassa potranno aprire nuove attività, vicine alla banca, mentre gli appartamenti del palazzo, dopo il fallimento del passato, sono stati in larga parte venduti e affittati dopo il recupero dei privati. Per l’illuminazione della galleria del Risorgimento bisognerà attendere il via libera all’intervento per 250mila euro inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche per il 2025.

Per quanto riguarda l’interno della galleria, gli uffici stanno predisponendo due diversi progetti: la pannellatura della galleria e l’adeguamento antincendio. Il primo intervento, per un valore di 200mila euro, prevede la pannellatura delle pareti della galleria per un’altezza di circa 3-3,5 metri da entrambi i lati con pannelli in alluminio lavabili. Lo scopo è duplice: i pannelli serviranno per la pulizia e il drenaggio delle acque di infiltrazioni laterali e per riflettere l’illuminazione. Saranno usati pannelli in alluminio grecato standard, classe A1 di reazione al fuoco (materiale completamente non combustibile). Ammontano invece a 582mila euro i lavori per l’adeguamento antincendio, che prevedono lo smantellamento dei ventilanti, la bonifica del camino, un locale tecnico, un nuovo impianto di rilevazione incendi, un impianto idrico antincendio, un semaforo con attivazione automatica del rosso in caso di rilevamento di un incendio, la videosorveglianza dei presidi antincendio, le colonnine SOS e segnalazione luminosa distanza uscite.

Il progetto è stato suddiviso in due lotti. "Il cantiere – hanno detto Silvetti e Tombolini – sarà mobile, per consentire di ridurre al massimo i disagi per i cittadini. Il tempo sarà contenuto e credo che, di fronte a qualche inevitabile disagio, prevalga l’obiettivo comune di portare a termine quest’opera importante. Questo investimento risponde alla richiesta di miglioramento del decoro interno della galleria. Abbiamo anche messo ulteriori risorse di bilancio per realizzare il metaprogetto che ci consentirà di valorizzare in chiave artistica e illuminotecnica la galleria.

Pierfrancesco Curzi