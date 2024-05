Garante per i diritti degli animali

La giunta comunale si è pronunciata in favore dell’istituzione della figura del Garante dei Diritti degli animali, rinviando la proposta al consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Il Garante - che opererà a titolo gratuito - sarà una persona designata dal sindaco dopo avere consultato la Consulta per il benessere e la tutela degli animali. Sarà il referente dell’Amministrazione in materia di tutela degli animali d’affezione, prevenzione del randagismo e convivenza corretta con i cittadini; coordinerà le associazioni animaliste facenti parte della Consulta comunale, riceverà segnalazioni e reclami.