Gare d’appalto non fatte, tre opere a rischio

Sono a rischio di realizzazione per la perdita dei fondi tre opere il cui iter è stato avviato a Osimo. I fondi sono in bilico, soggiacciono alle gare d’appalto da avviare entro la fine dell’anno appena concluso e che non sarebbero avvenute. In primis la scuola primaria di Campocavallo, poi il palascherma alla Vescovara e il Museo del Covo, sempre a Campocavallo. La questione ha scatenato gli animi dei politici, nel pieno della campagna elettorale per il voto anticipato a maggio.

Nel dibattito è entrato anche il sindaco di Loreto Moreno Pieroni: "Sarebbe davvero un peccato perdere l’importante finanziamento pubblico e non dare seguito ad un’opera di enorme valore culturale come il Museo, che andrebbe a beneficio non solo della città di Osimo, ma di tutto il comprensorio dei Comuni limitrofi in un’ottica di rete turistica condivisa. La Regione Marche, sotto il mio assessorato nella Giunta Ceriscioli, aveva stanziato i 500mila euro di cofinanziamento già nel 2019, pertanto lo stallo di cui parla l’ex sindaco Simone Pugnaloni non è cosa recente, poiché questi fondi ci sono da 5 anni. Senza dubbio va scongiurato il rischio di perderli e comprendo la necessità di portare all’attenzione del Commissario Prefettizio questo progetto che non può restare incompiuto a danno del territorio".

L’ex assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli afferma: "Il finanziamento per il museo del Covo è stato concesso dalla Regione nel 2020. Negli anni a seguire e fino al 2024, con l’amministrazione Pugnaloni, sono state richieste ed ottenute diverse proroghe all’esigibilità del contributo che è quindi rimasto disponibile. Come mai, negli anni dal 2020 al 2024, il sindaco Pugnaloni non si è preoccupato di perdere i fondi? In merito al palascherma, che aveva ricevuto un contributo statale nel 2022, informiamo l’ex sindaco che gli uffici hanno inviato la richiesta a Sport e Salute, come fatto anche negli anni della sua amministrazione, ed hanno ottenuto una proroga".

Pugnaloni dice: "Si arrampica sugli specchi. Nel 2020 viene concesso un finanziamento per il Museo del Covo dalla Regione. Alcuni pensavano che le risorse sarebbero state sufficienti. L’Amministrazione Pugnaloni ha incaricato di redigere il progetto e le somme non bastavano e quindi ha messo mano al portafoglio. Fino al 5 dicembre (quando le dimissioni del sindaco Francesco Pirani sono state confermate) non c’è stato il tempo di predisporre una determina a contrarre da inviare ad una delle due stazioni appaltati per fare la gara? Non ci credo".

Silvia Santini