Parco intitolato a Carlo Urbani

Il parco di via Matelica ad Ancona sarà dedicato al grande medico marchigiano Carlo Urbani. Lo ha deliberato la giunta. Si tratta di un’area verde che si trova tra il piano e Posatora che non presentava alcuna intitolazione e vista la difficoltà di reperire strade, vie e piazze da dedicare alle tantissime personalità in ‘lista di attesa’, la giunta ha deciso di fare un passo deciso nei confronti del medico originario di Castelplanio morto in Thailandia nel marzo del 2003 a causa della Sars, il virus di cui lo stesso Urbani aveva scoperto la malattia. Di fatto la giunta ha applicato la richiesta presentata attraverso una mozione dal consigliere Francesco Andreani (Ripartiamo dai giovani) nell’autunno del 2023.