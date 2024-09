Genga, una storia nata col vento. Viaggio alla scoperta dei luoghi

Alcuni dei luoghi più affascinanti di Genga e dintorni fanno da palcoscenico a ‘La voce poetica del vento‘, l’ultimo progetto di Bottega Teatro Marche, inserito nell’ambito del ‘Festival MArCHESTORIE 2024‘. A idearlo, per il Comune, è Paola Giorgi, in collaborazione con Grotte di Frasassi srl e Pro Loco. E‘ stato grazie al vento che oggi il territorio può narrare una storia unica, e nell’ arco dei tre giorni si percorrerà un intenso sentiero interpretativo riconoscendo nel rapporto con il vento un particolare genius loci di Genga. Oggi (ore 15) all’ Abbazia di San Vittore alle Chiuse si terranno l’inaugurazione e la presentazione alla presenza delle autorità. A seguire, ‘Il cammino poetico del Vento‘, visita guidata alla Grotta Grande del Vento di Frasassi con incursione poetica di Paola Giorgi che leggerà, presso i Giganti, alcuni passi della Divina Commedia. Alle 21,15 nel piazzale antistante l’Abbazia andrà in scena lo spettacolo ‘La voce poetica del vento - un simbolo tra Omero, Dante e Dylan Thomas‘ di e con Cesare Catà e la stessa Giorgi, con musiche eseguite dal vivo da Christian Riganelli. Lo spettacolo traccia un percorso attraverso i secoli con tre grandi autori che hanno descritto aspetti peculiari del vento con linguaggi differenti: Omero nel canto dell‘Odissea dedicato a Eolo; Dante, nel vento che diviene tutt‘uno con i dannati d‘amore nel Canto V; Dylan Thomas che ne canta in alcune liriche. Genga, rinomata per le sue grotte scolpite nei secoli dai venti, viene così narrata come cornice privilegiata per l‘ascolto di questa voce della natura. Domani ci si sposterà al Castello di Genga per due appuntamenti: "Il Vento in Tasca" (ore 15), un laboratorio dedicato ai bambini dagli 8 ai 12 anni, a cura di Alessia Racci Chini, e ‘Atelier Experience‘, laboratorio di scrittura poetica a cura di Cesare Catà per ragazzi dai 16 anni in su (ore 17). Alle 18,30 visita guidata al Borgo di Genga e al Museo Arte Storia e Territorio. L’evento terminerà domenica (ore 15,30) al Tempio del Valadier con la replica di "La voce poetica del vento’.