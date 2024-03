Geometra o perito agrario per gestione cantiere

Sede lavoro Ancona. Data scadenza: 24/03/24. Numero Candidati: 1. Qualifica: geometra. Codice offerta 60687/3. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Telefono: 071/9959104. Descrizione rapporto lavoro: borsa lavoro. Azienda agricola Casavecchia Leonello di Arcevia (An) è disponibile ad ospitare per borsa lavoro 1 figura di " geometra o perito agrario" presso la sede di San Lorenzo in Campo (Pu) per la gestione della contabilità di cantiere e delle norme di prevenzione e sicurezza. Richiesto diploma di geometra o perito agrario. Orario 32 ore settimanali. Il candidato in possesso dei requisiti previsti dal bando borse lavoro (dgr 269/2023 - dd 322/2023) può candidarsi inviando il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@casavecchiapiante.it - borse lavoro 2024