Gestione del territorio: tavolo tra Comuni

Nasce un nuovo tavolo tecnico "permanente in materia di governo del territorio" con l’adesione di 15 Comuni della Vallesina. La giunta Fiordelmondo chiama a coordinarlo l’ex funzionario comunale Landino Ceccarelli, scelto come assessore all’Urbanistica in caso di esito favorevole alle urne dal candidato sindaco Matteo Marasca avversario dello stesso Fiordelmondo. Si tratta, spiegano dal Comune di "una rete frutto dell’intenzione degli enti coinvolti di confrontarsi su problematiche di natura edilizia e urbanistica per definire possibili linee di indirizzo comuni"."Mettiamo in rete i nostri Comuni – commenta l’assessora all’urbanistica Valeria Melappioni - grazie alla volontà e alla collaborazione di tutti i colleghi amministratori, con l’obiettivo di mettere in dialogo il territorio grazie agli approfondimenti e alle occasione di confronto da cui possono nascere anche proposte su ampia scala. Un’iniziativa espressa nel nostro programma di mandato e che condividiamo pienamente con le amministrazioni dei Comuni della Vallesina. Il tavolo sarà coordinato a titolo gratuito dal geometra Landino Ciccarelli, già dipendente di questo Comune nel settore dell’edilizia, che ringrazio per la generosità manifestata nell’accettare la proposta".