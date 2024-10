Getta involucro con la droga: denunciato

Nel corso dei controlli dell’altra notte i poliziotti, transitando nei pressi di Piazza d’Armi hanno notato un extracomunitario di origine somala di 27 anni che, alla vista degli operatori di Polizia, estraeva dalla propria tasca un involucro di colore bianco, lo occultava in una siepe e successivamente cercava di allontanarsi nella direzione opposta degli agenti. Insospettiti dal suo atteggiamento, ipoliziotti lo hanno raggiunto mentre era ancora in prossimità del luogo dve veniva occultato il materiale e, dopo averlo recuperato, accertavano che si trattava di un imballo di carta contenente tre involucri di cellophane, con all’interno una sostanza che, per proprietà organolettiche, risultava essere presumibile sostanza stupefacente.

Il somalo a un successivo controllo della banca dati risultava avere diversi precedenti di polizia e, dopo il controllo, è stato trasportato presso la Questura al fine di arrivare una sua chiara e certa identificazione e per procedere agli accertamenti di rito. La presunta sostanza stupefacente, suddivisa in tre differenti involucri ben confezionati, risultava essere del peso lordo, rispettivamente, di gr. 2.34, gr. 2.16 e gr. 1,22. L’extracomunitarioI è stato così denunciato ex art. 73 D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

La zona del Piano continua a essere tenuta sotto stretto controllo da parte delle forze di polizia in ragione della circolazione di numerosi soggetti dediti anche allo spaccio di stupefacenti.