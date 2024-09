Ghergo: "La ricostruzione sta andando avanti"

"Otto anni dopo il sisma, dopo il colpo di acceleratore siamo nella fase cruciale della ricostruzione: stanno per partire le opere strutturali all’ufficio anagrafe e sta per concludersi l’iter per la scuola Giovanni Paolo II". Così il sindaco Daniela Ghergo nel fare il punto sui cantieri aperti. "Oggi – rimarcava ieri il primo cittadino - ricorre l’anniversario del terremoto che, il 24 agosto 2016, ha colpito duramente i Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, provocando la perdita di 299 persone e causando ingenti danni a edifici e infrastrutture. Anche il Comune di Fabriano fu coinvolto da quella terribile scossa di magnitudo 6.0, che, seppur non causando vittime sul nostro territorio, lasciò segni tangibili con danni a strutture e abitazioni. A distanza di otto anni da quel tragico evento, il bilancio sulla ricostruzione, sia pubblica che privata, nel nostro Comune è variegato, ma con aspetti decisamente positivi. Negli ultimi dodici mesi si è assistito a una significativa accelerazione delle pratiche di ricostruzione privata. Centinaia di pratiche sono state finalmente sbloccate, compresi casi che erano rimasti in stallo per anni, e numerosi cantieri, oggi visibili, ne sono una concreta testimonianza". Sul fronte della ricostruzione pubblica, a detta del sindaco Ghergo, siamo in una fase cruciale. "Entro la fine dell’anno – entra nel dettaglio - sarà possibile avviare a completamento tutte le fasi preliminari dei lavori più importanti. A partire dai primi di settembre, inizieranno le opere strutturali presso l’immobile dell’anagrafe, segnando l’avvio del primo cantiere legato al sisma del 2016. Contestualmente, nei prossimi giorni si concluderà l’iter della scuola Giovanni Paolo II, e l’obiettivo è di completare entro la fine dell’anno le progettazioni della scuola di Marischio, di Palazzo Chiavelli e del Molaioli".

"L’edilizia privata legata al sisma era completamente ferma, oggi la situazione è drasticamente cambiata – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta -. L’edilizia pubblica ha richiesto sforzi notevoli per recuperare i tempi persi. La struttura comunale del settore tecnico, seppur carente di risorse umane, grazie alla completa ristrutturazione dell’ufficio sta portando a casa risultati di grande valore per la nostra comunità". "Questo anniversario – aggiungono dall’amministrazione - rappresenta non solo un momento di riflessione, ma anche un’opportunità per guardare avanti con fiducia, consapevoli del lavoro ancora da svolgere ma confortati dai risultati già raggiunti. Il Comune di Fabriano continua il suo impegno per la completa ricostruzione, con l’obiettivo di restituire alla comunità tutti quegli spazi e servizi che rappresentano il cuore della vita cittadina".

Sara Ferreri