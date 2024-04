Ginnastica, ecco le Final Six. Fabriano punta lo scudetto

Oggi e domani le porte del Pala Gianni Asti si spalancheranno per ospitare le Final Six, l’ultima tappa del Campionato di serie A1, A2, B e C di ginnastica ritmica – Trofeo San Carlo Veggy Good – che vedrà in pedana le migliori squadre italiane che si sfideranno per la conquista dello Scudetto.

La ginnastica ritmica Fabriano con una formazione tutta italiana (Talisa Torretti, Anna Piergentili, Milena Baldassarri, e Sofia Raffaeli) allenata da Claudia Mancinelli affronteranno le agguerrite avversare con le due stelle per conquistare l’ennesimo titolo italiano.

Il clou del weekend sarà domani a partire dalle ore 14, quando la massima serie salirà in pedana per le semifinali e le sei squadre partecipanti si sfideranno in tre scontri diretti che decreteranno le tre finaliste che concorreranno all’assegnazione del titolo italiano.

Il sorteggio ha visto le favoritissime ragazze della Ginnastica Fabriano che scenderanno in pedana per affrontare l’Armonia d’Abruzzo Chieti nel girone A, l’Udinese con la Forza e Coraggio Milano nel girone B e la Raffaello Motto Viareggio con la San Giorgio 79 Desio nel gruppo C.

Alle 16.45, le squadre vincitrici si affronteranno nella finalissima. In palio c’è lo Scudetto ma anche l’ambizione da parte delle atlete in gara di prepararsi nel migliore dei modi in vista della manifestazione più importante di tutte, l’evento più atteso dell’ultimo triennio come i Giochi Olimpici di Parigi. Alcune di loro saranno protagoniste quest’estate in terra francese: tra queste figura, naturalmente, le fabrianesi Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli.

L’attuale vice campionessa iridata in carica scenderà in pedana a Torino per cercare di condurre la Ginnastica Fabriano al suo ottavo scudetto consecutivo, titolo che le permetterebbe di staccare Muggiò 75 e Armonia d’Abruzzo, ferme a sette, e di avvicinarsi al record della stella, detenuta soltanto dall’Aurora Fano con i suoi 10 scudetti. Il "Vulcano di Fabriano" sarà accompagnata dalla compagna di squadra Milena Baldassarri, già sesta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e grande protagonista delle scorse edizioni della manifestazione.

Per quanto riguarda le straniere, le più attese sono la tedesca Campionessa del mondo Darja Varfolomeev (Raffaello Motto Viareggio), la sua connazionale Anastasia Simakova (Udinese) e l’ucraina Viktoriia Onopriienko (Armonia d’Abruzzo Chieti).

