Giochi e musica per tutta la famiglia

Un evento che segna l’ultimo atto della ‘Giornata internazionale della Famiglia’, la fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’estate. Parliamo di ‘E... state in Piazza’, che sabato 7 giugno, trasformerà piazza Salvo d’Acquisto di Ancona in un luogo di festa per tutti, tra giochi, sport, musica e molto altro. La nuova iniziativa organizzata dal Comune insieme alla Uisp.

L’evento prende avvio nel pomeriggio (ore 16) con le attività rivolte ai più piccoli. Si va dallo sport (calcio, mini tennis, basket) ad attività fisiche come il trampolino elastico e la corsa con i sacchi, passando per il truccabimbi, la baby dance e i numerosi giochi tradizionali. A queste attività si affiancheranno anche i laboratori dedicati alla manualità, le esibizioni di danza aerea in compagnia di ‘Aria di Circo’, e l’esibizione cinofila a cura dell’Associazione Conero Rescue Dogs.

A seguire dimostrazioni ed esibizioni, come il parkour, di richiamo per adolescenti e ragazzi più grandi. A questi ultimi è dedicata la seconda parte dell’evento, e in particolare il dj set set firmato La Regina, specializzata in trash music, che permetterà di ballare dalle ore 21 fino alla mezzanotte.

La manifestazione coinvolgerà anche varie associazioni del terzo settore del territorio, come le Patronesse del Salesi. Non mancheranno stand gastronomici (dalle ore 19) con street food di qualità.

L’assessore alla famiglia e al terzo settore, Orlanda Latini parla di "un momento di festa per i nostri bambini e ragazzi al termine dell’anno scolastico", e "anche di una occasione per le famiglie, genitori e nonni, di incontrarsi, stare insieme e condividere momenti nel tempo libero. L’obiettivo è anche quello di sostenere le famiglie e rafforzare i loro legami, poiché la famiglia è una risorsa per l’intera collettività. Inoltre, la scelta di svolgere la manifestazione in una zona periferica rappresenta la volontà e l’impegno dell’Amministrazione comunale di coinvolgere e valorizzare tutte le realtà del territorio. Piazza Salvo d’Acquisto si presta a eventi di questo tipo".

Obiettivi condivisi da Daniele Sanna e Giovanni Barone, rispettivamente presidente e segretario generale del Comitato UISP - Unione Italiana Sport per tutti, che da lungo tempo organizza attività sportive e ludico-sportive per ogni fascia di età, spesso in luoghi alternativi e poco frequentati, favorendo sani processi di aggregazione e socializzazione.

r. m.