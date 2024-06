Giorgini amarcord:: "A Jesi ho già vinto"

Se i precedenti contano qualcosa nel calcio, lui un campionato con la Jesina - promozione dall’Eccellenza alla D al termine della Stagione 93/94 – lo ha già vinto. "In squadra con me i fratelli Fenucci, Micheloni, Piattella con tutti ci sentiamo ancora in chat - l’amarcord di Igor Giorgini, neo allenatore dei leoncelli – Venturini in panchina, alla guida della società Rosati, Carzedda, Sandro Cossu. E’ stata l’ultima promozione sul campo della Jesina. A Jesi sono tornato un paio di anni dopo per tre stagioni, tutte in serie D". Alla vigilia del primo campionato di Promozione la terza chiamata nella città di Federico per sedere su una delle panchine più scomode, per non dire roventi, di sempre. "Un grande onere e un grande onore per me, ringrazio il presidente Chiariotti per la fiducia, faremo l’impossibile per non deluderlo anche se capisco il malumore della tifoseria dopo una stagione tribolatissima culminata con la retrocessione. Io conosco bene l’ambiente per numero e passione questi tifosi meritano ben altre soddsfazioni e noi proveremo a dargliele". Jesi e la Jesina, una piazza tanto nobile quanto decaduta, in un campionato ai limiti del dopolavoristico come la Promozione (con tutto il rispetto, eh) vi troverete il fucile puntato ovunque voi siate … "E’ chiaro che l’obbiettivo è tornare subito in una categoria più consona, sarebbe ipocrita nasconderlo la squadra che stiamo allestendo deve essere pronta anche per eventuali obiettivi più importanti, se ci mettiamo al lavoro con la voglia e la forza di andare tutti insieme oltre l’ostacolo i risultati alla fine arriveranno". A fine mese il arduno della squadra, nelle ultime ore la società ha annunciato l’arrivo di due nuovi elementi, il jolly Luca Masi classe 98 ultima stagione ll’Osimo Stazione e il centrocampista Amedeo Massei di ritorno all’ovile dopo quattro stagioni alla Maceratese. Per completare la rosa mancano un portiere, un difensore centrale e un attaccante.

Gianni Angelucci