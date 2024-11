Giornata delle Forze armate: ecco il programma

Lunedì cade la ricorrenza nazionale del "Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate": le cerimonie in programma nel capoluogo sono due, una la mattina e una nel pomeriggio. La mattina, a partire dalle 11,30, è prevista la cerimonia al Monumento ai Caduti con l’alza bandiera e la deposizione della corona a cura del Comando Scuole della Marina Militare. A seguire, alle 12,30, al termine della cerimonia in piazza IV Novembre, si svolgerà la cerimonia di consegna di una bandiera nazionale da parte del Comando Scuole della Marina Militare, di una rappresentanza militare interforze e della Guardia di Finanza alla Scuola Donatello Istituto comprensivo Cittadella– Margherita Hack. Saranno inoltre aperte le caserme della Base Athos Fraternale al molo nord dalle 9 alle 15.

Nel pomeriggio la cerimonia, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe e il Circolo Sociale Ricreativo Sportivo di Candia, è prevista (ore 16,30) a Candia: qui si terrà la Commemorazione dei Caduti di Guerra con la deposizione della corona alla lapidi all’interno della Chiesa di San Giuseppe e sulla facciata del Circolo. Per consentire la tradizionale commemorazione al Passetto, il Comune ha emanato un’Ordinanza con cui dispone cambi di sosta e viabilità nelle zone interessate dagli eventi, dal Passetto al centro e a Candia. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, gli autobus della linea urbana verranno dirottati su percorsi alternativi e quelli in transito in viale della Vittoria potranno raggiungere via Baracca.