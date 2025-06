Giornate dell’archeologia, apre l’anfiteatro romano

L’anfiteatro romano di Ancona apre i cancelli, in via straordinaria, per le Giornate europee dell’archeologia. Le visite guidate in uno dei luoghi più suggestivi del capoluogo marchigiano - organizzate dal Museo archeologico nazionale delle Marche - si svolgeranno alle 9.30, 10.45 e 12 di sabato 14 giugno. L’iniziativa rientra nella manifestazione nata dal ministro della Cultura francese con l’obiettivo di far conoscere e promuovere il patrimonio archeologico e valorizzare le diversità culturali e storiche delle diverse nazioni europee. Il museo, tuttavia, inizierà già venerdì le proprie attività con l’appuntamento "Tutti a tavola" (alle 10.30). Un percorso dedicato ai bambini per scoprire il cibo dell’antichità: attraverso i reperti archeologici saranno raccontati i piatti preferiti, le ricette più in voga e più strane, le curiosità culinarie e cosa mangiavano gli antichi romani. In seguito l’attività - gratuita, consigliata ai bimbi tra 5 e 12 anni - proseguirà in laboratorio per realizzare insieme una creazione con l’argilla. I posti sono limitati, prenotazione consigliata al numero 071-202602. Le visite all’anfiteatro romano, invece, partiranno dalla biglietteria: il costo è di 8 euro e comprende anche la visita al museo. Lungo il percorso verrà raccontata la storia stratificata che caratterizza l’area dell’anfiteatro romano, a partire dall’abitato ellenistico su cui sorge fino ad arrivare ai nostri giorni.