Giovane fermato per un controllo, spunta un etto di hashish: arrestato

Fermato per un controllo stradale lo vedono nervoso e dopo averlo perquisito i carabinieri lo trovano con un panetto di hashish. Arrestato un 21enne, italiano. Le manette per il giovane sono scattate venerdì pomeriggio, a Collemarino. Il ragazzo si trovava all’interno di una automobile, era diretto a casa, quando una pattuglia del carabinieri lo ha fermato, lungo la via Flaminia, attorno alle 18. I militari erano in zona per un posto di blocco finalizzato al controllo del territorio. Prima gli hanno chiesto i documenti, patente e libretto, poi, visto lo stato di agitazione in cui il giovane versava i militari sono voluti andare più a fondo chiedendogli di scendere e perquisendolo. Il 21enne, che era da solo nella vettura, indossava un giubbetto e i carabinieri hanno controllato le tasche e lì, all’interno di una di quelle, hanno trovato la droga, in un unico quantitativo. In tutto erano 90 grammi di hashish. A quel punto si sono spostati nell’abitazione del 21enne, al confine con Falconara, e in casa hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi e anche 60 euro nella sua disponibilità. Per il giovane sono scattate le manette.

Ai militari della stazione di Collemarino avrebbe provato a spiegare che la sostanza stupefacente era per lui, per uso personale, ma questo non gli ha evitato le manette. Droga, materiale per il confezionamento e denaro sono stati sequestrati. Avvisato il pubblico ministero di turno, Andrea Laurino, il giovane è stato messo ai domiciliari e ieri mattina è stato portato in tribunale per la convalida dell’arresto. Davanti alla giudice Maria Elena Cola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale, l’avvocato Luca Bartolini, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata a maggio. L’arresto è stato convalidato con l’obbligo di firma. ma.ver.