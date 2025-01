"Giovanni Paolo II", verifiche in corso: "Dovrebbero durare due-tre giorni"

Si è chiusa la prima giornata scolastica in didattica a distanza per gli studenti della scuola secondaria di primo grado Giovanni Paolo II di Fabriano. Non è ancora chiaro ipotizzare fino a quando l’istituto scolastico rimarrà chiuso. A seguito del distacco di una parte del controsoffitto in un’aula al piano terra, avvenuto martedì mattina durante l’ondata di vento e l’allerta meteo arancione, l’Amministrazione ha disposto il divieto di accesso all’edificio cui è conseguita la sospensione delle attività scolastiche per consentire le necessarie verifiche tecniche. La classe era stata immediatamente messa in sicurezza e gli alunni spostati in altra aula idonea ma dalla dirigenza scolastica è stata richiesta una verifica tecnica sulla sicurezza di tutti i controsoffitti degli ambienti scolastici del plesso. "Lunedì inizieranno le indagini affidate a una ditta specializzata, Tecnoindagini, per valutare lo stato di sicurezza dei controsoffitti dell’edificio – dice l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta -. Le verifiche, che dovrebbero concludersi entro due o tre giorni, mirano a escludere ulteriori criticità e garantire il rientro in sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Si auspica che non emergano la necessità di ulteriori interventi, così da poter riprendere le attività scolastiche nel più breve tempo possibile. E’ stata già attivata un’impresa per eseguire eventuali interventi di ripristino laddove necessario. L’Amministrazione rimane in costante contatto con la direzione scolastica e aggiornerà cittadini e famiglie".