Girava in auto ma doveva stare in carcere

Girava per Ancona, in auto, ma doveva stare in carcere a Firenze. Arrestato dai carabinieri un 40enne con precedenti per furto. I militari lo hanno trovato domenica, in tarda mattinata, durante dei controlli mirati proprio a prevenire i furti in abitazione. In circolazione c’era una pattuglia del Norm che eseguendo controlli a campione ha fermato l’automobile condotta dal 40enne e che viaggiava con un coetaneo, entrambi di nazionalità straniera. Verificando le generalità del ricercato è risultato che aveva pendente dei precedenti per furti. Sul fatto che si trovasse nel capoluogo dorico non ha dato una spiegazione. In zona non aveva parenti e nemmeno un lavoro quindi è stata ulteriormente approfondita la sua posizione e cercando cercando i carabinieri hanno trovato che su di lui c’era un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze. Il 40enne è stato portato negli uffici della caserma di Ancona, alla Montagnola, al fine di eseguire ulteriori accertamenti e quindi notificare allo stesso il provvedimento sopra richiamato. Successivamente è stato portato al carcere di Montacuto. "Prevenzione e repressione dei reati sono le costanti con cui operano tutti i carabinieri – scrive in una nota il comando di Ancona - per garantire sicurezza al cittadino riuscendo così ad intercettare ed anticipare potenziali rei, nel caso di specie dei potenziali autori di furti, continuando a garantire un’importante presenza su tutto il territorio". Per prevenire furti in casa rimane un buon alleato un impianto di allarme.