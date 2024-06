Giugno con il record di nascite. L’ultimo è l’avvoltoio grifone

Boom di nascite al Parco Zoo Falconara, tra i più piccoli anche un avvoltoio grifone (foto) che sarà reintrodotto in natura. Complessivamente i nuovi arrivati, in un mese da record, sono sei nei reparti di mammiferi e uccelli: oltre al rapace, anche un ibis eremita, tre fenicotteri rosa e una cucciola di cammello. L’avvoltoio grifone sarà messo in libertà. La specie, inserita nella Lista rossa, è a rischio di estinzione in Italia e per questo rientra in un progetto di conservazione, riproduzione e reintroduzione nell’ambiente naturale. In questa importante iniziativa prezioso è il contributo del giardino zoologico marchigiano che nel 2020 ha accolto nella sua voliera quattro esemplari di avvoltoio grifone non più in grado di volare, provenienti da un centro spagnolo di recupero per la fauna selvatica.

A distanza di quattro anni si è schiuso il primo uovo. Il piccolo rapace sarà accudito dai genitori fino a quando, una volta pronto, sarà liberato in Italia, in un’area protetta. Una nascita davvero importante per preservare questa specie che riveste un ruolo cruciale per l’ecosistema.

Il grifone, infatti, è conosciuto come lo ‘spazzino della natura’ perché si ciba delle carcasse. Gli altri fiocchi per il primo esemplare di ibis eremita, per Letizia, la cammellina figlia di Clara e Orazio, e per i tre fenicotteri rosa con i quali la colonia si espande fino ad arrivare a 36.