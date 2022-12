Giurisprudenza e master in Bocconi

Il prof Massimiliano Polacco, laureato in Giurisprudenza e con master in Bocconi, un passato da capo servizio nell’area sindacale lavoro e sicurezza in Confcommercio Milano e poi a Roma alla Confcommercio nazionale. Nel 1990 assume la vicedirezione. Nel ‘95, invece, la direzione di Confcommercio Provincia di Ancona. Inizia la carriera accademica nel ‘99 presso l’Univpm, dove insegna Management delle Imprese Commerciali e Turistiche. Nel 2000 è direttore di Confcommercio Marche e Federalberghi Marche. Nel 2014 assume la carica di direttore generale di Confcommercio Marche Centrali.