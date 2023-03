Gli arriva una multa in Belgio: la sua targa era stata clonata

Un verbale elevato a un ignaro cittadino belga ha fatto scattare un’indagine lampo della Polizia locale di Castelfidardo conclusa con il sequestro di una macchina, alcune targhe e la denuncia all’autorità giudiziaria per una serie di reati ora al vaglio della Procura di Ancona. Tutto è scaturito dalla denuncia sporta da un belga che, dopo avere ricevuto l’atto a mezzo raccomandata internazionale, si è rivolto alla polizia locale della città della fisarmonica per mostrare l’estraneità ai fatti contestati e per chiedere di fare piena luce su quanto stava accadendo considerato che, tra l’altro, dichiarava non avere quel modello di auto e di non essere mai stato in Italia. Acquisita la denuncia, le indagini si sono orientate sull’ipotesi di una clonazione di targa, circostanza confermata anche dai primi riscontri documentali avuti mediante accesso alle banche dati di polizia nazionali e internazionali. La fase successiva non poteva prescindere dal fermo del mezzo avvenuto grazie a un controllo intensificato del territorio che ha permesso agli agenti di alzare la paletta ed eseguire gli accertamenti del caso concluso appunto con il sequestro del mezzo e non solo.