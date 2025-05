Gli sconfitti: "Colpa del commissariamento"

La delusione e la tristezza degli altri due candidati per la sconfitta era palpabile ieri pomeriggio. L’ex sindaco Francesco Pirani, dimissionario nel dicembre scorso dopo l’elezione di giugno 2024, ha voluto abbracciare la Glorio quando si sono incontrati davanti al municipio nel tardo pomeriggio di ieri. "Siamo delusi da questo passaggio elettorale – ha commentato a caldo – Noi come obiettivo, ma anche l’unico percorribile per quanto riguarda le nostre aspirazioni, avevano quello di arrivare al ballottaggio. Sapevamo che sarebbe stato difficile. L’astensionismo non ci ha aiutato a raggiungere il ballottaggio anche se come coalizione ci stiamo attestando attorno al 31 per cento. Siamo civiche, non abbiamo brand, siamo nati due mesi fa quindi diciamo che è una percentuale dignitosa ma non basta per spegnere la delusione di un risultato che non è arrivato. Mi aspettavo qualcosa di più in termini di percentuale di persone votanti e dalla parte politica della coalizione avversa alla Glorio, quella di Fratelli d’Italia, che il loro risultato potesse diluire quel 55 per cento circa della Glorio. Sul calo dell’affluenza non credo che i ’voti di Latini’ abbiano influito, di sicuro il commissariamento non ha aiutato a far comprendere i veri motivi per votarci. Rifarei tutto quello che ho fatto comunque con le dimissioni. L’unico rammarico è che si sarebbe potuto amministrare con le elezioni del 2024 verso quella strada che avevamo promesso. Ho già scritto un messaggio al nuovo sindaco per farle gli auguri di buon lavoro. Adesso ci vediamo in Consiglio comunale".

Michela Staffolani è esplosa in lacrime nella sede di Fratelli d’Italia: "Nonostante tutto è di certo l’inizio di qualcosa di nuovo. Sono dispiaciuta però anche perché alcuni supporter sono passati qui davanti alla sede a sbeffeggiarci. Atteggiamenti del genere noi non li abbiamo mai messi in atto. Comunque, certo che c’era la speranza di raggiungere qualcosa di meglio ma il dato, da ufficioso, per noi è in linea con l’anno scorso. Questo che abbiamo ora è una base di partenza. A livello regionale, per le elezioni, non ci sarà alcuna ripercussione. Osimo è un caso a parte. Leghiamoci il risultato all’anno scorso piuttosto. Quest’anno paghiamo di certo il commissariamento. Oggi pomeriggio sono stata raggiunta diverse volte al telefono dal governatore regionale Francesco Acquaroli che mi ha rassicurato e detto che abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

si.sa.