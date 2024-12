Gli uffici del Comune: quando saranno aperti

Comune di Ancona, il programma di apertura e chiusura degli uffici durante il periodo delle festività. In considerazione della collocazione tra due giornate festive, per venerdì 27 dicembre l’amministrazione ha stabilito la riduzione delle attività di tutti i servizi e gli uffici comunali, inclusa la chiusura delle strutture e delle sedi, fatta eccezione per le unità operative che erogano i servizi essenziali.

Resteranno aperti al pubblico, quindi, gli uffici Stato civile, Anagrafe, Carta d’identità dalle 9 alle 12.30 e il front office della Polizia locale. Inoltre, la biblioteca Benincasa e l’Informagiovani.

Capitando le due vigilie, quella Natale e quella di Capodanno, di martedì, l’Ente ha informato che i rientri del personale e i servizi svolti saranno anticipati a lunedì 23 e lunedì 30 dicembre.

I servizi anagrafici effettueranno le seguenti aperture al pubblico martedì 21 e martedì 31 dicembre: al mattino aperti secondo gli ordinari orari ordinari; il pomeriggio Anagrafe chiuso, quello per le Carte d’identità di via Piave chiuso per gli ordinari appuntamenti, aperto dalle 15 alle 17 per necessità urgenti, mentre quello per lo Stato civile sarà chiuso al pubblico, ma aperto dalle 15 alle 17 per dichiarazioni di nascita o morte urgenti. E ancora chiusi gli uffici Elettorale, Statistica e Protocollo. Grande invece sarà il lavoro per gli agenti della polizia locale, sia di controllo in città che in vista della festa di San Silvestro.