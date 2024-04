Goldengas e Stamura cercano vittorie decisive

Sesta delle otto giornate della seconda fase in B Interregionale, tra oggi e domani si torna a giocare nei gironi Gold, Silver e Play-Out. Senigallia nel Gold, Ancona nel Playout, scendono sul parquet entrambe domani alle ore 18 e si giocano molto in questa terz’ultima giornata.

Avrà l’appoggio del suo pubblico la Stamura che ospita al PalaScherma il Grottaferrata: è uno scontro diretto davvero molto importante per la squadra di Petitto che dopo le ultime due vittorie ora si è posta in una posizione più serena e al momento sarebbe salva, in un girone però dove la classifica è cortissima e ancora aperta a ogni soluzione. Grottaferrata, con 8 punti, al momento è penultima e sarebbe retrocessa: bisogna infatti evitare gli ultimi due posti per scongiurare la discesa diretta e il terz’ultimo per ottenere la permanenza anche senza spareggio.

Ancona, che è a 12, vincendo si renderebbe di fatto irraggiungibile dalla sua rivale di domani. Arbitrano Giambuzzi di Ortona e Pratola di Francavilla a Mare.

Gioca per il vertice invece la Goldengas, già matematicamente ai playoff, che nel girone Gold deve difendere il terzo posto dall’assalto della Virtus Roma, avversario di domani: i capitolini, partiti senza mezzi termini per vincere il campionato e riportare una gloriosa società in categorie più consone alla sua storia, hanno gli stessi punti di Senigallia (14) ma al momento sarebbero quarti avendo perso 86-73 lo scontro diretto dell’andata.

In caso di ko, per il quintetto di coach Gabrielli sarebbe importante almeno difendere il +13 in ottica di classifica avulsa. Non si giocherà al PalaEur ma nella piccola palestra Petriana, dove Roma ha perso soltanto una volta e dove farà caldissimo: il match è molto atteso nella capitale e c’è già il sicuro tutto esaurito.

La Goldengas, che in questo torneo fuori casa ha faticato (al PalaPanzini 13 vittorie ed 1 sconfitta, fuori 6 vinte e 7 perse) non dovrà avere paura e con una vittoria metterebbe al sicuro il terzo posto potendo guardare anche ai primi due. Arbitrano l’incontro di domani alle 18 Zara di Oristano e Mura di Selargius.

Andrea Pongetti