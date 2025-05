"Gormiti – The New era game", duemila studenti per il progetto ambientale delle Grotte di Frasassi

Oltre duemila studenti da tutta Italia si sono sfidati al Palazzetto dello Sport "Triccoli" di Jesi per diventare veri "Eroi della Terra", una giornata entusiasmante, all’insegna dell’educazione ambientale e del gioco di squadra. Il cuore pulsante della manifestazione è stato il grande quiz interattivo del progetto educativo "Gormiti – The New era game", promosso da Grotte di Frasassi, simbolo di bellezza naturale e impegno per l’ambiente in collaborazione con Rainbow spa. Le classi finaliste delle scuole primarie si sono distinte per preparazione, impegno e grande spirito di collaborazione: a salire sul gradino più alto del podio è stata la classe 5 A "B.Ciari" dell’Istituto ccomprensivo Perugia 7 di Perugia seguita dalla classe 5 A del Comprensivo "M. T. Cicerone" di Fontana Liri (Frosinone) e dalla classe 4 A del comprensivo di Palmanova (Udine) che ha conquistato la medaglia di bronzo. Campione nazionale della categoria scuole secondarie di primo grado è stata la classe 2 A di Sanremo Ponente - plesso Ospedaletti di Sanremo mentre la classe 2 B di Macerata Feltria "R. Sanzio" - plesso di Mercatino Conca (Pesaro) e la classe 2 D del "Badaloni" di Recanati si sono distinte rispettivamente al secondo e terzo posto. "Investire nell’educazione dei più giovani è il primo passo per costruire un futuro più sostenibile - ha detto Lorenzo Burzacca, amministratore unico di Grotte di Frasassi -. Siamo orgogliosi di aver sostenuto un progetto educativo così innovativo e coinvolgente. Il grande entusiasmo dimostrato dagli studenti anche durante la finale ci conferma che è possibile parlare di ambiente in modo efficace e appassionante. Vista la grande richiesta delle scuole da tutta Italia siamo pronti a ripartire a settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico". "Siamo molto soddisfatti del successo con cui l’iniziativa è stata accolta dalle scuole e dagli studenti di tutta Italia, rappresenta un veicolo di conoscenza di trasmissione valori per creare futuri cittadini consapevoli", ha aggiunto il sindaco di Genga Marco Filipponi.