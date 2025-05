Grazie a internet sono state abbattute le barriere geografiche

Internet ha trasformato radicalmente il panorama dell’informazione, dando vita a un ‘sesto potere’ che affianca, e talvolta supera, i media tradizionali. La rete ha democratizzato l’accesso alle notizie, consentendo a chiunque di diventare un potenziale produttore e diffusore di contenuti. Questo cambiamento ha introdotto l’informazione in tempo reale, svincolata dai tempi di stampa o di trasmissione televisiva, e una molteplicità di fonti, dai blog ai social media, che offrono diverse prospettive. Gli utenti sono diventati partecipanti attivi, condividendo informazioni, opinioni ed esperienze, personalizzando la loro esperienza informativa grazie a dei filtri. Inoltre, internet ha abbattuto le barriere geografiche, permettendo l’accesso a notizie da tutto il mondo. Le tecnologie moderne di Internet ci consentono di accedere immediatamente a una vasta quantità di informazioni provenienti da una molteplicità di fonti. Attraverso diversi motori di ricerca, in modo semplice ed immediato, le informazioni giungono a noi in una manciata di secondi. La presenza di Internet nelle nostre vite risulta essere quindi un grande aiuto. Altri vantaggi che ci vengono forniti sono quelli delle eccellenti comunicazioni con tutte le persone nel mondo, indipendentemente dalla distanza, purché abbiano accesso alla rete del computer. Altri aspetti positivi di Internet riguardano poi l’accesso alla conoscenza e all’apprendimento di massa senza limiti geografici e barriere spaziali; chiunque possieda un computer o un telefono cellulare con una connessione Internet può apprendere più argomenti, nuove abilità o migliorare quelle che ha al momento, indipendentemente da dove si trovi. Poiché Internet ha eliminato le barriere e lo spazio, ha ulteriormente modificato il modo in cui lavoriamo. I progressi nella tecnologia Internet ampliano le possibilità di formazione e specializzazione, oltre a far crescere il mercato del lavoro in termini generali. Piattaforme come Wikipedia, Reference.com che fungono da Enciclopedie online, Youtube, Ted Talks che mostrano video educativi e motivazionali ed infine Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, piattaforme di insegnamento online, si sono impegnate a garantire la conoscenza a persone di tutte le età, abbattendo le nostre barriere culturali e aiutando a capire visioni diverse oltre la nostra.

Campetella Mattia, Casavecchia Luca, Molisani Lara Veronica, Mourchid Rania, Narretti Noemi 3BOS scuola Giovanni Paoli II di Osimo Stazione