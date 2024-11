"Greenloop", un festival sull’ambiente

Tre giorni di spettacoli, concerti, incontri, seminari, laboratori, giochi e mostre. ‘Greenloop’, il festival artistico dell’economia circolare per la prima volta si svolge ad Ancona, dove da venerdì 15 a domenica 17 proporrà una ricca serie di eventi su temi come tutela dell’ambiente, riciclo e sviluppo sostenibile.

Spiccano i tre appuntamenti serali. Venerdì (ore 21) allo Sperimentale andrà in scena ‘Polimero, un burattino di plastica’, spettacolo scritto e interpretato da Giobbe Covatta, accompagnato dall’Orchestra Maderna diretta da Stefano Nanni. E’ l’originale storia di un burattino che sogna di diventare biodegradabile. Sabato alla Mole si esibirà la Piccola Orchestra dei Popoli con ‘È tempo d’incontro’. Otto musicisti di diverse nazionalità suoneranno strumenti costruiti con i legni delle barche dei migranti approdati a Lampedusa, su un testo liberamente tratto da ‘Memoria del Legno’ di Paolo Rumiz. Domenica, sempre alla Mole, concerto dei Riciclato Circo Musicale, noti per i loro strumenti costruiti utilizzando materiali di scarto e oggetti in disuso.

Al Museo Omero si potrà visitare ‘L’Italia riciclata’ di Pistoletto, mentre allo Spazio Presente ci sarà la mostra ‘Regenerart, a cura di Vitamina C, che con Eurocube ha ideato il festival. Da vecchie radio d’epoca, autoradio, telefoni, televisori prendono forma dei robot, opera di Andrea Accoroni. Domenica al Cinema Azzurro sarà proiettato il docufilm ‘Materia Viva’, una riflessione sulla tecnologia e su gestire i suoi ‘rifiuti’.

Di grande interesse il seminario di venerdì allo Spazio Presente: ‘Intelligenza eco artificiale. Il futuro della sostenibilità nel rapporto uomo e AI’, con Raffaele Lupoli, direttore responsabile di EconomiaCircolare.com, ed Emanuele Frontoni, professore di Informatica all’Università di Macerata e co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab. Sabato, con ‘Climattiviamoci’, si parlerà dell’importanza di un ‘patto intergenerazionale’ tra giovani e ‘boomer’, in difesa dell’ambiente. Interverranno tra gli altri Marco Cardinaletti, direttore artistico/scientifico di ‘GreenLoop’, Matteo Giantomassi di ATA Rifiuti, e Andrea Accoroni dei Riciclato Circo Musicale.

Domenica sarà anche il giorno delle tre ‘Colazioni circolari’, format ideato per il festival in collaborazione con Bar Giuliani, Bottega Lumiere e Libreria Feltrinelli (qui sarà presentato il libro ‘Sette vite come i gatti. Ridare valore agli oggetti. Storie di Economia Circolare’, con Letizia Palmisano, giornalista ambientale, scrittrice, ecoblogger, e Raffaele Lupoli).

"L’immaginario è quello delle chiacchiere da bar, che però prendono una veste scientifica - spiega Cardinaletti -. Il festival vuole far riflettere e divertire, ma anche proporre nuovi paradigmi imprenditoriali, economici, sociali e di gestione del territorio". L’assessore alla cultura Anna Maria Bertini sottolinea che "il festival coinvolge tutta la città. Anche il Comune e il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio saranno presenti con i loro progetti".

Sabato alla Mole spazio a ‘Viva Games’, gioco a quiz (già sold out, con più di 400 iscrizioni) per le scuole sul tema dell’economia circolare e del risparmio idrico, a cura di Viva Servizi. Il presidente Andrea Dotti e il direttore Moreno Clementi spiegano "che si tratta di un modo per far conoscere la loro attività e imparare divertendosi".

