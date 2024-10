Grotte, record di visitatori e ora i "Gormiti"

Con oltre 250mila presenze nell’estate scorsa le grotte di Frasassi si presentano ai numerosi buyer nazionali e internazionali dell’Ttg Travel Experience, da oggi a Rimini, con tutta la sua naturale magnificenza. Questi i grandi numeri ufficiali delle visite registrate alle Grotte di Frasassi e al suggestivo Tempio neoclassico più noto come il Tempio del Valadier, durante i mesi estivi di giugno luglio e agosto, a cui vanno sommate le presenze ai Musei di Genga, di San Vittore e ai numerosi siti d’arte del territorio. Un grande risultato, che riconferma i dati estivi del 2023, anno da record delle Grotte di Frasassi, nonostante il calo del turismo estivo che si è registrato lungo tutta la costa marchigiana. Grazie alla politica di destagionalizzazione che ha puntato su un turismo organizzato e sulle scuole, sono state ben 320mila le presenze registrate a Frasassi dall’inizio dell’anno fino al mese di agosto.

"Un’ intensa e premiata promozione dell’area che continuerà nei prossimi mesi con l’offerta di nuovi e sempre più innovativi progetti dedicati alle scuole italiane che prevedono attività didattiche in classe, ispirate ad un approccio ludico – spiegano dalla Grotte -. Ricordiamo che Frasassi è considerata già da anni capitale del turismo scolastico di qualità per l’importante offerta formativa che mette a disposizione degli studenti di ogni ordine e grado, tutto l’anno, con laboratori complementari sia sul campo che con immersioni virtuali per stimolare le facoltà di apprendimento dei contenuti didattici. Tra le ultime importanti novità delle scorse settimane la costituzione della nuova società Grotte di Frasassi srl, a integrale capitale pubblico, di cui il Comune di Genga detiene il 100% delle quote. Nata dalla trasformazione del consorzio Frasassi, la società Grotte di Frasassi srl succede in tutti i rapporti giuridici del Consorzio Frasassi. A guidare la nuova società in veste di amministratore unico è l’ingegner Lorenzo Burzacca, già vicepresidente del Consorzio Frasassi, nominato dal sindaco di Genga Marco Filipponi". "L’assemblea del Consorzio Frasassi ha aderito alla trasformazione alla nuova società Grotte di Frasassi srl con una partecipazione interamente assorbita dal Comune di Genga – spiega l’ingegner Lorenzo Burzacca –. Da questo mese, già ricco di importanti appuntamenti con i principali buyer internazionali a Rimini, che vedrà anche il lancio sulla Rai della nuova serie ‘Gormiti -The New Era’ girata nel nostro territorio, si avvia un nuovo capitolo di storia che permetterà una gestione più attuale e dinamica del governo delle Grotte di Frasassi, mirata a garantire un continuo adeguamento alle esigenze turistiche e allo stesso tempo un miglioramento dei servizi e delle offerte proposte".

Sara Ferreri