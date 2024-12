Gsd Castelfidardo: Sarnari debutta da presidente contro Avezzano per la salvezza

C’è stato in tutte le partite casalinghe in questa stagione e ci sarà anche domani, sempre in casa, contro l’Avezzano. Al Mancini in palio punti salvezza. "Ce la giocheremo con il coltello tra i denti - attacca Costantino Sarnari, tornato martedì a capo della dirigenza del Gsd Castelfidardo -. Ce la giocheremo come abbiamo sempre fatto quest’anno, non demeritando neanche contro big come Vigor Senigallia e Samb".

Per Sarnari sarà il debutto nella nuova veste di presidente in campionato, dopo averlo fatto mercoledì in Coppa dove è arrivata l’eliminazione da parte del Ravenna. Sarnari torna dopo aver salutato tutti in estate, dopo fantastici playoff che hanno ridato la D al Castelfidardo. Torna da presidente dopo aver occupato il trono della società dal 2004 al 2015.

"Dal 2004, a parte un paio di mesi di presidenza di Andrea Varoli, al comando della società ci siamo alternati sempre io e Baleani. Sono rientrato per non sprecare tutto quello che di buono era stato fatto. E che si sta facendo quest’anno. La squadra sta andando bene e l’allenatore è bravo, sincero, onesto. E i risultati stanno arrivando".

Con l’obiettivo primario che non cambia con la nuova proprietà. "Per il Castelfidardo è un successo restare in quarta serie". L’importante per Castelfidardo è non ripetere gli errori commessi in precedenza dopo il miracolo dell’anno passato. "L’anno scorso potevamo arrivare anche primi in campionato e non quarti. Nel girone di andata c’è stato qualche pareggio di troppo, alcuni errori individuali, ma alla promozione ci ho sempre creduto".

Tanto che… "Avevo dichiarato mentre andavamo a giocare a Civitanova, in casa della prima in classifica. ‘Oggi faremo un buon risultato’. Abbiamo addirittura vinto. Meglio così. E quel successo è stato il trampolino di lancio. E quest’anno la squadra si è compattata. All’inizio abbiamo un po’ patito il salto di categoria, adesso i giocatori rispondono. In primis del mister. Il valore aggiunto".