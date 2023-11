Hacker e cybersecurity. Come proteggersi e tutelare le imprese

Hacker e cybersecurity. Di questo (e di molto altro) si è parlato al convegno di Ancona organizzato da AssiAdriatica con UnipolSai e Bper Banca. Uno dei rischi più importanti con il quale oggi sono costrette a fare i conti le imprese è rappresentato dall’arrivo degli hackers. C’è però una buona notizia: esiste il modo di proteggersi a fronte di una aumentata consapevolezza di imprese e individui nei confronti del rischio cyber. Di questo si è discusso all’Ego Hotel nel convegno, con l’adesione di UnipolAssicurazioni e BPER Banca. Il presidente di AssiAdriatica, Giorgio Pesaresi, nell’introdurre i lavori del convegno, ha evidenziato come oggi le aziende, rispetto al rischio cyber cercano soluzioni per difendersi e per far fronte agli effetti del blocco dei sistemi, al pagamento di eventuali riscatti, alle spese per suppor? esterni per il ripristino dei sistemi e dell’operatività. Il convegno è stato l’occasione per presentare soluzioni avanzate e strategie per rafforzare le difese informatiche; se da una parte è aumentata la percezione del rischio cyber, dall’altra gli investimenti in sicurezza sono spesso definiti come costi, perché non è semplice quantificarne i ritorni. Nel corso del convegno Chiara Gatti, responsabile cyber di UnipolSai Assicurazioni, ha presentato il nuovo programma assicurativo scudo cyber, una soluzione efficace nel caso in cui i malintenzionati dovessero trovare una falla nel sistema di protezione messo in campo dall’impresa e che prevede l’intervento della compagnia in caso di danni all’hardware, danni da interruzione di attività, danni cagionati a terzi e assistenza legale. Un importante contributo è stato anche portato da Marco Castaldo, della Yoroi, società che opera nel mondo della cybersecurity. Bper Banca, attraverso Maddalena Lepretti, responsabile area manager imprese, ha illustrato i propri strumenti finanziari a supporto delle imprese che vorranno investire nella sicurezza informatica, evidenziando l’importanza della prevenzione al fine di valutare positivamente l’affidabilità di un’impresa.