I 120 anni della Frittelli col viceministro Rixi

"Il futuro del mare è green". È questo il titolo scelto per celebrare l’evento in occasione dei 120 anni della Frittelli Maritime Group, l’agenzia marittima anconetana guidata dal 1998 da Alberto Rossi. L’appuntamento è il 23 febbraio al Teatro delle Muse. La conduzione è stata assegnata alla giornalista di Mediaset Veronica Gentili e sul palco del teatro cittadino ci sarà spazio per i saluti istituzionali e ovviamente per il ‘padrone di casa’ con un intervento dedicato all’impresa e al sogno di chi ha scritto la storia e chi scriverà il futuro della Frittelli. Spazio infine a due dibattiti alla presenza, tra gli altri, del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.