I Buskers entrano nel borgo di Offagna

Tantissimi artisti di strada e street food sono gli ingredienti del prossimo fine settimana nel borgo medievale di Offagna. Dalle 17 a mezzanotte sabato e domenica la strada sarà il palcoscenico del "Buskers festival a Offagna". Il giorno prima, venerdì, piazza del Comune ospiterà una sorta di anteprima al festival: alle 18 apertura degli stand gastronomici, alle 19 esibizione del gruppo storico di Offagna e alle 21.15 tributo a Lucio Dalla con "I futura" che faranno provare grandi emozioni facendo ascoltare i più bei successi del grande cantautore tutto rigorosamente dal vivo.

Poi appunto per due giorni interi le piazze e i magici vicoli del borgo proporranno eventi per ammirare musicisti, clown, giocolieri ed illusionisti che si esibiranno continuamente coinvolgendo grandi e piccini.

Passeggiando per le vie si potrà respirare una magica atmosfera che farà viaggiare in un mondo di musica, esibizioni ed animazione.

Tra le attrazioni principali è in programma quest’anno "Mozart ti presento Houdini" di Andrea Morbidoni, spettacolo per le famiglie che racconta di un viaggio fatto tra la musica e la magia. "Abbiamo sempre visto Andrea come un mago e un ventriloquo, mai in versione musicista e in questo spettacolo si avrà proprio l’occasione di ascoltare, non solo lui, ma anche i suoi amici che hanno contribuito alla realizzazione del progetto – dice l’associazione Zetesis, entusiasta di portare ancora una volta un mondo incantato fatto di esibizioni, animazione e puro coinvolgimento -. Tutto ciò è reso possibile grazie all’intervento di Gabriele Berardi, che ha contribuito a mettere la sua esperienza di illuminazione scenica, come se il pubblico venisse catapultato in un teatro a tutti gli effetti ovviamente con qualche effetto speciale. Sarà d’obbligo la compagnia della mitica scimmietta Lella assieme ad un altro personaggio assai curioso".

Si esibiscono Maria Olimpia Renna (voce lirica), Stefania Bucco al pianoforte, Francesco Morreale alla chitarra elettrica, Francesco Brunelli alla voce e pianoforte e lo stesso Morbidoni alla fisarmonica e batteria. L’ingresso è libero. Per chiunque nel frattempo voglia esplorare le meraviglie di Offagna la visita ai tre musei (tour cumulativo) fino al 30 settembre è prevista la mattina dalle 11 e il pomeriggio alle 16.30 e alle 18. Tutti i lunedì e i giovedì visita guidata alla rocca alle 18 e a seguire visita e degustazione in cantina per l’iniziativa "Rocca da bere".