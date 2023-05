I cinghiali non si fermano E arrivano in Regione

Ai cinghiali piace Ancona. Mentre il parco cittadino della Cittadella, il polmone verde della città molto utilizzato dai cittadini, rimane chiuso per un cinghiale da venti giorni, ecco spuntare una famiglia di ungulati proprio davanti alla Regione, in via Gentile da Fabriano. Sembra quasi una beffa perché per il Comune è la Regione che deve catturare l’animale che tiene chiuso il parco ormai da 19 giorni. Era infatti il 12 maggio quando è stato chiuso. La famigliola di cinghiali, due adulti e cinque cuccioli, è stata avvistata ieri mattina presto da un residente chi li ha anche filmati. Hanno attraversato l’ingresso di palazzo Raffaello e sono scomparsi dietro l’area verde che di trova dietro palazzo Leopardi. Correvano veloci e i due adulti erano uno davanti e l’altro a chiudere la fila dei piccoli. La questione cinghiali sta creando un caso "ridicolo" per la città perché si fa fatica a comprendere la chiusura di un parco per colpa degli enti che si rimpallano la responsabilità su chi deve catturare l’ungulato. Senza considerare che il cinghiale, rimasto solo e indisturbato nel parco, ammesso che sia ancora lì dentro, avrà fatto scorpacciate di bulbi e radici scavate dentro la Cittadella con danni anche per il verde pubblico.