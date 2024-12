I cronisti del futuro. Premiate Alessia e Mariana

Una scuola di Castelfidardo con i suoi giovanissimi talenti è salita sul podio, a Firenze, dove, nella Gipsoteca del liceo artistico di Porta Romana, si è svolta la cerimonia di premiazione dei concorsi promossi dall’Osservatorio permanente Giovani-Editori, guidato da Andrea Ceccherini, per l’anno scolastico 2023-2024. Il contesto è quello di "Quotidiano in classe" con i tanti partners che collaborano al progetto, Enel, Crédit Agricole, corriere.it, ilsole24ore.com, quotidiano.net, Opera di Santa Croce e Regione Toscana.

Orgoglio per la provincia dorica appunto perché il premio è andato anche ad Alessia Capurso e Mariana Fernandez Rycabel della classe quarta A del liceo scientifico scienze applicate dell’istituto di istruzione superiore "Laeng-Meucci" di Osimo-Castelfidardo (sede fidardense) per la tesina sul tema ‘Nonni genitori e figli. L’ambiente tra le generazioni’, accompagnati dalla professoressa Raffaella De Sanctis. L’Osservatorio, in collaborazione con Enel, ha promosso da gennaio 2023 il Progetto triennale "E-project: ecological Literacy" aperto agli studenti di tutte le classi delle scuole superiori di secondo grado che partecipano al progetto "Il Quotidiano in classe". Le classi iscritte al concorso hanno approfondito varie tematiche nel corso dell’anno scolastico attraverso incontri con esperti e materiali didattici. Ogni classe dividendosi in 5 gruppi, ha adottato uno dei temi e su quello ha preparato la propria lezione da tenere in classe per i compagni e il proprio pitch-tesina da inviare ad Osservatorio come elaborato.

L’evento si è aperto con i saluti di Pierfrancesco Salvetti, responsabile Relazioni Esterne Osservatorio permanente Giovani-Editori: "Oggi con questa cerimonia premiamo non solo i vincitori di un concorso ma premiamo i ragazzi di talento – ha detto –. I tantissimi lavori che ci sono arrivati sono stati valutati e selezionati con attenzione e rigore, ma è stata dura. Erano tutti di ottima qualità. Tutto ciò ci inorgoglisce e ci stimola ad andare avanti con forza in questo percorso intrapreso 25 anni fa per contribuire a formare i cittadini di domani". "Il Quotidiano in classe dimostra che la scuola non è solo un luogo di apprendimento – ha dichiarato Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione Toscana – ma un laboratorio di idee, punto di partenza per immaginare un futuro più sostenibile e inclusivo".