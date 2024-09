I Frati minori cappuccini in festa: 90 anni al servizio della Santa Casa

Da 90 anni sono al servizio della Santa Casa di Loreto. Martedì Loreto celebrerà l’anniversario dei Frati minori cappuccini del santuario mariano. Già dalla prima mattinata è in programma il conferimento della benemerenza cittadina del Comune in sala Macchi, luogo che subito dopo ospiterà la presentazione del dizionario lauretano di padre Giuseppe Santarelli. Alle 11.30 celebrazione eucaristica presieduta dal ministro generale fra Roberto Genuin e alle 21 messa jubilaris di Arturo Clementoni – vox poetica ensemble all’organo di Giuseppe Monari. Celebrazioni che si tengono a pochi mesi di distanza dal giubileo 2025, quando la città mariana sarà al centro, assieme ad altre, di tante iniziative spirituali che attireranno di certo migliaia di pellegrini da ogni parte del mondo in preghiera. Diversi poi gli eventi in programma già questo fine settimana: l’Associazione Retrouvaille, nata in Canada alla fine degli anni Settanta e operante in Italia dal 2002, sotto l’incoraggiamento dell’Ufficio famiglia della Cei, propone per gli interessati delle diocesi marchigiane un weekend a Loreto aperto non solo alle coppie cattoliche, ma anche a quelle sposate civilmente o conviventi o appartenenti ad altre religioni che vivono un momento difficile o sono vicine alla separazione.