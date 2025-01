I ladri tornano in azione: casa svaligiata

Ignoti sono tornati a prendere di mira l’hinterland. L’ultimo furto è stato messo a segno giovedì notte ai danni di un’abitazione di via Pergolesi a Corinaldo. Il bottino è in corso di quantificazione. I malviventi si sono introdotti utilizzando lo stesso modus operandi: sono entrati forzando la porta e una volta dentro hanno messo a soqquadro l’abitazione alla ricerca di oggetti di valore. Giovedì pomeriggio in un’abitazione di via Cellini un uomo ha sorpreso un estraneo all’interno del suo cortile, nonostante fosse chiuso con un cancello e regolarmente recintato. L’intruso si è giustificato dicendo che stava cercando un’abitazione e aveva parcheggiato il camion dall’altra parte della strada. Il proprietario non lo ha creduto e lo ha mandato via minacciando di chiamare le forze del’ordine. Una scia senza fine quella dei furti che negli ultimi messi hanno interessato numerose zone della città, ma anche tante abitazioni dell’hinterland.