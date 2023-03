I nonni "smart" a lezione dai giovani

Gli studenti del Cambi-Serrani in cattedra per insegnare ai ‘nonni smart’ come utilizzare le nuove tecnologie, che possono essere impiegate per prenotare una visita, per sbrigare pratiche burocratiche, per socializzare. Ci saranno anche lezioni di inglese e di storia dell’arte, oltre a laboratori creativi. Al via al Centro Pergoli un ciclo di otto lezioni, da giovedì prossimo a giovedì 11 maggio, dalle 15 alle 16, per spiegare ai più anziani le competenze digitali acquisite a scuola. Primo appuntamento sull’uso dei social network.

Per partecipare serve la prenotazione: si possono chiamare i numeri 0719177527 (ufficio Cultura del Comune) o 071910883 (Cambi-Serrani) dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.