I nuovi commissari dal questore Capocasa

Due nuovi commissari affidati alla questura dorica. Sono Emanuele Sceusi 38 anni, di Palermo, laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza e Massimiliano Fais, 30 anni, di Oristano, laureato in Giurisprudenza all’Università di Cagliari e successivamente in Scienze Giuridiche della sicurezza all’Università di Firenze. Sceusi dirigerà l’ufficio del personale della questura. Nel 2018 ha vinto il concorso per vice ispettore e ha iniziato la sua carriera in polizia. Ha lavorato a Roma e Palermo. Fais, che prima di entrare in polizia ricopriva il ruolo di maresciallo dei carabinieri, dirigerà il Commissariato di Osimo. I due commissari ieri sono stati ricevuti dal questore Cesare Capocasa. I neo ufficiali di pubblica sicurezza hanno appena concluso il 112° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato alla Scuola Superiore di Polizia. I due nuovi funzionari svolgeranno per i prossimi mesi il tirocinio operativo, al termine del quale saranno definitivamente assegnati al primo incarico.