I tempi tecnici sono molto stretti

Alla mezzanotte di oggi, qualora si decida di approvare il bilancio di previsione 2025 lunedì 30 dicembre, scadono i tempi (20 giorni) entro i quali la giunta dovrà inviare tutta la documentazione all’intero consiglio comunale. In caso di riunione-fiume c’è anche la possibilità di far slittare la votazione alla mattina di San Silvestro. I tempi tecnici per farlo ci sono, ma i giorni a disposizione sono pochi da qui al 30, tenendo conto che la prima commissione potrà essere fissata non prima di lunedì 16 (al massimo venerdì 13 dicembre). L’approvazione di un bilancio preventivo passa attraverso l’analisi di tutti gli assessorati con i rispettivi capitoli di spesa, con particolare indugio sulla delega specifica al bilancio. L’opposizione lamenta poco tempo per fissare le sedute e analizzare tutti gli aspetti. Ecco i giorni validi, dal 16 in avanti, in cui fissare le sedute delle varie commissioni: la settimana dal 16 al 21 dicembre (tenendo conto che in mezzo, il 19, è in calendario l’unico consiglio comunale ordinario), poi il 23 e quindi, escludendo che si possano svolgere commissioni nei fine settimana, si salta direttamente al 27.

Riassumendo, sette giorni a disposizione per nove assessorati con le rispettive deleghe non sembrano un tempo così vasto, ma da regolamento è considerato sufficiente. Intanto oggi il documento approderà in giunta per l’approvazione, a quel punto la palla passerà al presidente del consiglio comunale, Simone Pizzi, che dovrà convocare l’ennesima riunione dei 13 capigruppo consiliari per confermare la data del 30 o, scenario al momento difficile se non impossibile, slittare a gennaio.