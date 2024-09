I "veterani" si fanno valere. Singolari e doppio da sogno

Milano Marittima ha ospitato anche quest’anno il prestigioso Campionato italiano Veterani di tennis, giunto alla sua 50esima edizione. Dal primo al 15 settembre, il Tennis Club del Marepineta Resort ha accolto centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi sui campi in terra rossa della rinomata località balneare romagnola. Il torneo, che vanta una tradizione ultracinquantennale, ha visto la partecipazione di giocatori di età compresa tra i 35 e gli 80 anni, dimostrando come il tennis sia uno sport senza tempo, capace di appassionare e coinvolgere atleti di ogni generazione. Uno sport a cui ci si avvicina spesso da giovanissimi, ma che poi, anche quando il fisico non è più quello dei tempi migliori, non si abbandona e anzi si continua a praticare con l’entusiasmo degli esordi. La location romagnola ha decisamente sorriso alle Marche che sono tornate a casa con tre vittorie, raggiungendo il primo posto sia nel settore maschile che in quello femminile e facendo tris nel doppio, ma in generale gli atleti della nostra regione brillato, confermando come pure tra i meno giovani il movimento regionale sia decisamente in salute. La competizione ha offerto un ricco programma di gare, con tabelloni dedicati ai singolari e doppi maschili e femminili, oltre al sempre apprezzato doppio misto. L’atmosfera sul campo è stata caratterizzata da un mix di agonismo e fair play, tipico di questi tornei che uniscono la passione a un spirito competitivo vissuto senza tensioni ed eccessi.

In particolare, tra i tennisti provenienti dalle Marche quattro nomi si sono distinti per i risultati ottenuti nelle rispettive categorie. Nadia Belluzzi, portacolori del Tennis Club Baratoff, ha conquistato il titolo nella categoria Lady 75, dimostrando più che mai che l’età è davvero solo un numero quando si tratta di determinazione e talento sul campo. Nel settore maschile, Daniele Giuliani del CT Camerata Picena ha trionfato nella categoria Senior Over 40, confermando le aspettative che lo davano tra i candidati al podio e il suo ottimo stato di forma.

Ma è nel doppio che le Marche hanno davvero brillato, con la coppia formata da Andrea Bolognesi e Roberto Angelini del TC Ancona che si è aggiudicata il titolo nella categoria Senior Over 60. La loro esperienza ed il grande affiatamento sul campo hanno fatto la differenza, permettendo loro di superare avversari altrettanto agguerriti. Il presidente del Comitato Regionale Tennis Marche Emiliano Guzzo sottolinea: "Il tennis marchigiano è più che mai vivo e dimostra di saper vincere ad ogni età, con tennisti che mettono in campo una straordinaria passione e dedizione a questo sport". Perché il tennis, davvero, è senza età.

Andrea Pongetti