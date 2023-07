I Via Verdi sulla cresta dell’onda "Apriamo il concerto dei Creedence"

Prima ‘Diamond’, brano simbolo dell’epoca aurea del pop italiano, e altre canzoni che hanno ‘marchiato’ quel periodo. Poi brani che hanno fatto la storia del rock, come ‘Proud Mary’, ‘Bad moon rising’, ‘Have you ever seen the Rain’, ‘Fortunate son’, ‘Susie Q’. Il tutto in un’unica serata, organizzata dalla Universal Events di Emanuel Pastina. Non prendete impegni per il 19 agosto, perché al parco della Repubblica di Sirolo ci sarà un doppio concerto da urlo: i Via Verdi apriranno l’esibizione dei Creedence Clearwater Revived, ‘figli’ dei leggendari Creedence Clearwater Revival. A guidarla c’è il grandissimo chitarrista Johnny ‘Guitar’ Williamson, già leader dei Titanic, quelli di ‘Sultana’. E’ stato lui a realizzare il sogno di Tom Fogerty di riformare la mitica band. Tom purtroppo morì nel 1990. La sua eredità da allora è nelle mani di Williamson, uno che ha suonato con gente come Animals e Spencer Davis.

"Per noi è un grande onore aprire il loro concerto - dice Marco Grati, ‘anima’ dei Via Verdi -. E’ un evento importantissimo. Io ho provato i primi accordi alla chitarra con le canzoni dei Creedence. Siamo stati scelti per uno dei tre soli concerti che faranno da noi, l’unico nel Centro Italia. Ma forse apriremo tutti i concerti del loro tour europeo. Il nostro manager Emanuel Pastina ci sta lavorando". Inutile dire che sarebbe un gran colpo.

Per Grati e compagni il 2023 è un anno d’oro, anche grazie al trionfo in tv con ‘I migliori anni’: "Ci hanno visti quasi tre milioni e mezzo di spettatori. Fuori dalla Rai in tanti ci aspettavano con i nostri dischi da firmare. Siamo rimasti nel cuore della gente. Lo dimostrano le migliaia di persone che vengono ai nostri live, sempre sold-out, compresi moltissimi giovani. Di recente in un mese abbiamo incrementato le vendite del 33% su Spotify, dove più del 20% di chi ci segue ha meno di 25 anni. Quattro anni fa in un teatro abbiamo ricevuto un’ovazione di dieci minuti. Il 13 agosto saremo al ‘Festival 80’ di Senigallia. Ora stiamo lavorando al nuovo album. Il primo singolo è una bomba, e ha il testo più bello che abbia mai scritto". Intanto Pastina annuncia un grande inverno per la band, con esibizioni nei teatri e in tv. Altro che band per nostalgici. I Via Verdi sono più in forma che mai.

Raimondo Montesi